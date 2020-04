Malíř Patrik Hábl: Hlavní je zůstat nohama na zemi

Aukční síně Sotheby’s nebo Christie’s si do svých aukcí vybírají díla výhradně ze sekundárního trhu. Umělec je tedy nemůže k prodeji nabídnout nebo poskytnout, a už vůbec ne rozhodovat, jestli nebo které dílo půjde do aukce.

V loňské podzimní aukci nazvané 20th Century Art: Different Perspektive, zaměřené na střední Evropu, se v minulosti objevilo několik Čechů. Nicméně jen zlomek z těch děl byl ve výsledku vydražen. V současné aukci nazvané Contemporary Art, která je zaměřená na celosvětové umění, nikdy v minulosti žijící Čech nebyl. Proto i samotnou Sotheby's překvapil počet dražitelů a velký zájem o mé dílo.

Bylo to jedno z prvních děl, při jejichž realizaci jsem využil svou malířskou techniku ve skladbě několika vrstev a zároveň udržel pohyb v obraze. Jeho pracovní název je Hora v dešti a vzniklo na základě mých cest po Japonsku a Číně. Snažil jsem pochopit dechová cvičení kaligrafické malby.

I kdybych se snažil sebevíc, nikdy se to nedozvím. Vítězný dražitel by mě musel v budoucnu sám kontaktovat. Pro mě je ale vždy velmi důležité, kdo konkrétní obraz vlastní nebo jak ho vnímá. Dlouhodobě mě zajímá vztah obrazu, prostoru a diváka. Jsem přesvědčen, že existuje určité pouto mezi tvůrcem a tvořeným, a toto pouto lze přenést i na samotného diváka.

Český malíř se opakovaně dostal do aukce Sotheby's

Velké finále v aukci by se dalo přirovnat k hokejovému utkání. Nikdy jsem podobné dražby nesledoval, nicméně z této aukce jsem v průběhu dostával informace od kolegů a známých, jak si stojím.

Když mi ve finále volali z médií, jaká částka je výsledná, potvrdil jsem jim 3800 liber. To jsem ale netušil, že to není pravda a že největší aukční boj právě začíná. Většina položek už byla uzavřená a jediná, která se stále měnila, se týkala mého obrazu. O to víc mě překvapil výsledek, který se vyšplhal na 6875 liber, což pro mě představuje aukční rekord za dílo středního formátu.