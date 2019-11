Lou Rhodesová z kapely Lamb: Ráda sázím na první nápad

Zeptala jsem se Andyho, kterého mi doporučil kamarád, jestli by takovou hudbu rád produkoval. Pro mnoho muzikantů to byl divný nápad. Andy se ale rozhodl to se mnou zkusit.

Titulní The Secret of Letting Go vznikla ve chvíli, kdy jsme o něco bojovali natolik, že jsme uvažovali, že rozpustíme kapelu. Když hádka eskalovala, rozhodli jsme se jít každý do jiného pokoje, Andy napsal melodii, já text, dali jsme je dohromady a bez jediné změny jsme to ten den nahráli. Svým způsobem to byl triumf, který oslavuje způsob práce, který miluji. Ráda sázím na první nápad. Později podle mě do hry vstupuje ego.