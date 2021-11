Lotyšský houslista Gidon Kremer: Maximálně si cením ticha

Narodil jsem se do dynastie houslistů, tedy to bylo zřejmě vlastně už předtím, než jsem přišel na svět. O mém osudu rozhodli rodiče.

Bylo to nahrávání a hraní jeho operety María de Buenos Aires. A také turné s Astor Quartet, smyčcovým kvartetem, které jsem založil. Kromě mě v něm hrají norský bandoneonista Nor Per Arne Glorvigen, můj přítel Vadim Sacharov, který střídavě žije v Moskvě a v Paříži, a pianista Alois Posch, jinak kontrabasista Vídeňských filharmoniků.

Slavíme letos dvojité výročí. Je mi sedmdesát pět let, což znamená, že soubor existuje dvacet pět let. Jsme připraveni to slavit, kdekoli a kdykoli nám to covid dovolí.