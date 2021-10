Legenda Woodstocku je zpět. Santana vydává Blessings and Miracles

Album Blessings and Miracles bude plné slavných hostů. Objeví se tam třeba Chick Corea, Steve Winwood, Rob Thomas, Diane Warrenová, Corey Glover, a dokonce i Kirk Hammett, kytarista skupiny Metallica.

Deska Blessings and Miracles

Carlos Santana se proslavil už v šedesátých letech, kdy dokázal osobitým způsobem propojit latinskoamerickou hudbu s hlučným rockem i jazzovou sofistikovaností. Jeho fusion desky z šedesátých a sedmdesátých let patří dávno do zlatého fondu světové hudby a také strhující vystoupení na Woodstocku přispělo k tomu, že Santana je považován za jednoho z největších kytaristů všech dob. Vstoupil do Rokenrolové síně slávy, obdržel deset cen Grammy, tři latinskoamerické Grammy a řadu dalších ocenění.