Lázně Luhačovice chtějí znovu do UNESCO

„Unést zátěž výdajů na rekonstrukci nám umožnila snaha spousty zapálených patriotů o zápis Luhačovic na seznam UNESCO. Nebyla sice nakonec úspěšná, ale přinesla dotační prostředky. Zdejší lázně jsou opravdu jiné než západočeské či evropské lázně sdružené do společné nominace na zápis do UNESCO,“ připomněl Bláha. „Právě odlišnost Luhačovic stála před čtyřmi lety za jejich vyškrtnutím z uvedené nominace. Mrzet by nás to ale nemělo. Luhačovice si zaslouží svůj vlastní jedinečný zápis, o který budeme spolu s vedením města i Národním památkovým ústavem usilovat,“ podtrhl Eduard Bláha.