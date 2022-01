Lakeside X se po jedenácti letech vrátili se singlem Fire In The Sky

Kapela vydala dosud poslední řadovou desku City Of Red Lights v roce 2010 a svůj poslední koncert odehrála v roce 2014. Od loňského roku ale trojice Janne Marvannen, Robert Broj a Igor Dvorský pracuje na nové desce a před vydáním na jaře 2022 naplánovala vydání několika singlů. Prvním z nich je Fire In The Sky.