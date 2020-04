Kvůli pandemii se nebude konat největší slovenský festival Pohoda

Organizátoři nemluví o zrušení festivalu, ale o jeho přesunutí na rok 2021. Příští rok by mělo na festivalu vystoupit 21 interpretů. Účast už potvrdili The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Archive, Black midi, Shame, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road a Bazzookas.

V termínu, kdy se měl festival Pohoda konat, připravili organizátoři akci Pohoda in the Air. Bude to skládačka akcí, které by měly probíhat od čtvrtka do neděle. „Budeme streamovat akce jiných kapel, zapojíme vizuální umění a přidáme mix archivů, včetně našeho filmu z roku 2019. Bude to určitý způsob hry,“ dodal Kaščák.