Kurátor Filip Kazda: Chceme nabízet projekty evropské úrovně

Bylo v něm skladiště a Útvar rychlého nasazení tam trénoval zásahy. Když nám byl předán, všechny místnosti byly pokryté barevnými projektily. Byl to pozůstatek po těch výcvicích. Do zvelebení jsme se pustili vlastníma rukama. Nejdříve jsme připravili malou galerii, dnes j í říkáme Bílá galerie, která je za kavárnou. Původně to byl členitý prostor, ale podařilo se nám prosadit nějaké změny, takže teď je to jedna velká místnost plus čtyři menší.