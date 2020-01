Krása a zvíře s brněnským rukopisem v Německu hned dvakrát

„Zdejší produkce naše provedení Krásky a zvíře velmi dobře znají. Jde totiž o zpracování, které jsme předvedli už před devíti léty na festivalu v Lucembursku. Už tenkrát jsme ji hráli německy s naší technikou a orchestrem. A už tehdy to byla scéna, stejně jako je tomu letos, vytvořená Jardou Milfajtem a Petrem Hlouškem, v kostýmech Andrey Kučerové. První choreografii měl Igor Barberič,“ uvedl ředitel divadla, autor a režisér představení Stanislav Moša. Poté se Kráska představila i divákům v Brně v české verzi a zalíbila se natolik, že ji čekalo několik turné po celé Evropě s různými agenturami.

„Shodou okolností se letos poprvé se stalo, že ve stejném čase realizujme muzikál od 25. prosince, kdy byla premiéra v Berlíně, velkou šňůru 32 představení mimo Německa ještě ve Švýcarsku a Rakousku. Představení je kompletně se zahraničními herci, ale vše ostatní je opět naše. Pro naše divadlo je to sice organizačně dost náročné, ale my se s tím umíme vypořádat,“ řekl Právu Moša.

Jak doplnil jeho kolega z vedení divadla Zdeněk Helbich, bylo docela příjemné při přípravě inscenace, která se kompletně tvořila na brněnské scéně, ukazovat hercům pamětihodnosti města pod Špilberkem, kde našli po dobu zkoušení azyl. „Zkoušelo se až do 20. prosince, takže u nás prožívali vlastně celý adventní čas a o to to bylo ještě hezčí,“ vysvětlil.