Koncert kapely Top Dream Company

Energická formace vznikla v roce 2004. První album Live in Prague vyšlo v roce 2009. O rok později následovala deska Keep On Movin’, v roce 2015 kolekce Double Gig a potom vinyl Funk You (2017). Mezitím kapela natáčela klipy k některým svým skladbám. Top Dream Company se celých patnáct let v textech pohybují mezi angličtinou a češtinou.