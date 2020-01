Kiwanuka. Intimní pop s dotekem blues

Kiwanuka se vynořil v anketě BBC Sound of v roce 2012. Vydal se ve stopách Otise Reddinga či Donnyho Hathawaye a Marvina Gaye. Na debutu Home Again se představil jako introvertní mladík se sametovým hlasem a retro zvukem s akustickou kytarou a dechy.

Na další desce Love & Hate (2016) opět spojil vlivy folku a soulu a svůj podmanivý melancholický zpěv nechal doprovázet nevtíravě tichým doprovodem. Novinka Kiwanuka vznikala v New Yorku, Los Angeles a Londýně. Michael ve studiu opět spolupracoval s producentským týmem ve složení Danger Mouse a Inflo. Album je zahalené do psychedelického oparu.

„Minulé album bylo hodně introspektivní a fungovalo nejspíš jako terapie. Tohle je víc o jakémsi pocitu spokojenosti, kým jsem, a o tom, co chci vlastně říct. Jak zůstat pevný a přijít s výzvou pro sebe i posluchače? Je to deska o přijetí sama sebe, ale triumfálněji než jen melancholicky. Je to album, které zkoumá, co dnes znamená být lidskou bytostí,” řekl Kiwanuka.