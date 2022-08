Karin Ann v klipu připomíná momenty z koncertů s hvězdami

Nový singl You Make Me Miserable česko-slovenské zpěvačky Karin Ann má v sobě punkové rytmy, chytlavou melodii i osmdesátkový nádech. Skladbu o začínající lásce, která čelí uvědomění, že vztah není tím, čím se zdál být, doprovází zajímavý videklip. Vznikal na společných koncertech Karin Ann s Imagine Dragons, Yungbludem a My Chemical Romance.