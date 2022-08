Karel Havlíček složil v novém singlu poctu životu

„První tóny songu Daylight mě napadly během jízdy autem po Rodeo Drive v Beverly Hills. Bylo krásně, slunce zářilo mezi listem palem a v tom jsem si uvědomil, že mi je na světě fakt moc hezky. Úplně se zastavil čas. Hned, jak jsem dorazil do studia, začal jsem s těmahle pocity skládat,“ prozradil Havlíček.

Dodal, že podle něj je skladba Daylight poctou životu, okamžiku bytí a světle, které by si měl každý najít, vážit si ho a naplno prožít.

Kromě vlastní hudební tvorby se Havlíček věnuje skládání filmové, reklamní a televizní muziky. Je rovněž členem indierockové kapely Southpaw, která loni po jedenácti letech vydala album I’m Really Gonna Miss These Songs When I’m Dead. V Southpaw působí jako autor hudby, pianista a hráč na klávesové nástroje.