Kabát koncertem otevřel O2 universum, výtěžek pošle dětem. Také točí nové album

Byl to koncert charitativní. Výtěžek z něho poputuje na konto nadace Dejme dětem šanci, která se snaží mladým lidem z dětských domovů ulehčit přípravu a vstup do samostatného života. A bylo samozřejmě vyprodáno, přišlo 4500 diváků.

Kabát nedávno dokončil v Plzni letošní turné a vystoupení v O2 universum jeho program připomnělo. Bylo nicméně o něco kratší, trvalo něco přes hodinu a půl. Došlo na oblíbené skladby Dole v dole, Go satane go, Šaman, Burlaci, Bára, Malá dáma, Kdoví jestli, Pohoda a další, v přídavku pak na Brousíme nože, Žízeň a Moderní děvče, o kterém zpěvák Josef Vojtek na pódiu řekl, že je to typ písničky, kterou z repertoáru vyhodíte, a ona se vrátí oknem.