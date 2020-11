Josef Buchta z B-Side Bandu: Inspirovalo nás album Paula Anky

Jak se projekt úprav folkových písní zrodil?

Datuje se už do počátků B-Side Bandu, což bylo někdy v roce 2006. V té době vyšla nahrávka Rock Swings od Paula Anky. Byly na ní předělané světové rockové hity do swingového hávu a mě to výrazně oslovilo.

Seděli jsme pak jednou s aranžérem Petrem Kovaříkem u něho na chalupě a hráli na kytary. Vyrostli jsme oba na českých folkových a trampských písničkách, řadu jsme si jich zahráli a potom jsme si pustili Ankovu desku.

Shodli jsme se, že je fantastická a že by bylo dobré udělat z českých písniček desku Folk Swings. Zdánlivě to může vypadat, že folk a swing k sobě tak docela nejdou. V mnoha případech je to ale naopak.

Nakonec se album podařilo zrealizovat díky koronaviru. Zpěváci na ně měli čas.

Jak jste postupovali?

Udělali jsme si širší výběr skladeb, které bychom chtěli pro album upravit, a potom jsme to konzultovali s jejich zpěváky a autory.

V případě Jarka Nohavici jsme chtěli především zpracovat baladu Zatímco se koupeš, na čemž jsme se ihned dohodli. On sám potom navrhl písničku Ježíšek, což je v podstatě swingová věc.

Základ zůstal téměř stejný, ale nabyl o celý big band. Potom poslal ještě písničku Plebs blues, kterou jsme přearanžovali také.

Pro celý projekt se tak nadchl, že mi za týden poté poslal ještě jednu skladbu. Musel jsem mu bohužel odpovědět, že už na ni není místo. Třeba ji upravíme někdy v budoucnu.

Dvě písničky má na albu Vlasta Redl. Také byl ze spolupráce nadšen?

Strávili jsme u něj celý večer, trochu jsme popili a vybírali písničku. Shodli jsme se na Tak vidíš, v jejíž původní verzi už swingový nádech byl. Vlasta sám je velký aranžér, jeho písničky jsou v tomto směru velmi propracované. Ve studiu při nahrávání se do úpravy hodně zapojoval.

Čarodějovu píseň si pak vybral sám. Dokonce o ní řekl, že má nejlepší text, jaký kdy napsal. U ní jsme dělali úpravy dokonce i poté, co už byla natočená.

U dalších zpěváků jsme písně po konzultaci víceméně vybrali sami. Všechny měly předpoklady pro to, aby k nim šel zaranžovat big band.

Byl někdo, s kým se spolupráce na albu nepodařilo domluvit?

Mrzí mě, že to nevyšlo s Karlem Plíhalem. Podle mě je to největší swingař mezi folkaři. Dvakrát jsme si volali. Bylo to ale bohužel v době, kdy začala první vlna koronavirové pandemie, a on řešil nějaký svůj zdravotní problém. Byl opatrný a já na něho nechtěl tlačit.

Skladbu Měls mě vůbec rád v podání Ewy Farné aranžoval Jan Steinsdörfer. Mám pocit, že jeho jazzovou verzi už Farna zpívala na koncertech.

Přesně tak. Řekli jsme si nejdříve, že by na desce měla být nějaká výrazná zpěvačka. Potom jsme s Vojtou Dykem došli ke skladbě Kočky od Zuzany Navarové a skupiny Nerez. Shodli jsme se, že by to byl krásný duet, a on navrhl, že by ho rád nazpíval s Ewou Farnou.

Řekla, že to ráda udělá, ale že by na albu chtěla mít i nějakou vlastní věc. Než jsme se stačili zamyslet nad tím, která by to mohla být, sdělila nám, že by byla ráda, kdyby to byla Měls mě vůbec rád. A že je už zaranžovaná.

Spojili jsme se s autorem aranže Honzou Steinsdörferem, on nám ji poslal, nazkoušeli jsme ji, nahráli a myslím, že dopadla výborně. Zpočátku jsem se trochu obával, jestli se mezi ostatní bude hodit. Teď je ale jasné, že má na albu své pevné místo.

Písnička Podvod od Jana Nedvěda je na desce v instrumentální verzi. Proč v ní není zpěv?

Aranžér Petr Kovařík ji měl takto připravenou už několik let. Uvažovali jsme o tom, že bychom ji na nějakém koncertu s B-Side Bandem zahráli, ale pořád se nám do programu nehodila.

Když jsme začali na albu Folk Swings pracovat, přišel Petr s tím, že bychom ji mohli nahrát. Rozhodli jsme se neoslovovat Honzu Nedvěda a použít naši verzi bez zpěvu. Řekli jsme si, že jedna instrumentálka na desce bude fajn.

Přemýšlíte o tom, že byste v aranžování folkových písní pokračovali?

Na kapelní Facebook nám už řada lidí píše, že si tahle deska žádá pokračování. V tuto chvíli o tom neuvažujeme, ale rozhodně to nevylučujeme. Jsme folkový národ a je tu pořád řada písniček, které by se pro zaranžování pro big band hodily.

Představíte album naživo?

Ano, chystáme se na to. Původně jsme plánovali dva koncertní křty na 1. a 2. prosince do brněnského Sono Centra. Byli jsme se zpěváky domluveni, byla to součást spolupráce. Koronavirus nám však letos vystoupení znemožnil.