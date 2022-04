Joe Acheson z Hidden Orchestra: Zahrajeme skladby spojené s Českem

Bude to výběr z několika alb Hidden Orchestra, rádi bychom se zaměřili na živé a svižné skladby, protože se festival koná pod širým nebem. Přejeme si, aby to byla pro publikum zábava. Také se hodláme zaměřit na hudbu, která má nějakou spojitost s Českou republikou.

Nikdy předtím jsem nic podobného nedělal a ani nehraji hry, takže to pro mě byla zajímavá příležitost se hodně naučit. Vytvořil jsem hudbu, která sama neustále vytváří nové aranže, proměňuje se, a každý hráč ji tedy uslyší trochu jinak. Domnívám se, že když ve hře zní to samé dokola, může vás to brzy omrzet, a tomu jsem se chtěl vyhnout. Využil jsem software, který je navržen na nahodilé vytváření zvukových efektů, aby vytvářel nahodilé hudební plochy. Od té doby jsem ho použil i v dalších projektech a je to pro mě inspirující.