Hudebník Vašo Patejdl: Atmosféru navnadí text, pak to jde samo

Máte rád vánoční písničky?

Ano, mám. O Vánocích je každý rok poslouchám v rádiu a pouštím si cédéčka, od klasických koled až po nové. Sám jsem koneckonců několik takových napsal. Vánoční atmosféra mě hodně inspiruje.

Proč jste se rozhodl nahrát na své první vánoční album jen vlastní písně?

Všechny jsem opravdu napsal já. Výjimkou je bonusová Slávnosť uprimných slov, kterou jsme složili s Marikou Gombitovou. V principu je to proto, že se cítím být zpívající autor a nemám ambice být zpěvákem písní jiných autorů. Ne že bych to nikdy neudělal. Zpíval jsem už i písničky Phila Collinse do filmu Lví král. Chci ale interpretovat vlastní skladby, tak jsem album koncipoval.

Umístil jsem na ně i písně, které jsem původně napsal pro některé své kolegy. Udělal jsem si takové jejich coververze.

Jak dlouho vznikaly?

Vlastně během celé mé kariéry. Je to přitom pouze výběr z mých svátečních písniček, protože jsem jich za svou kariéru napsal dvakrát tolik. Na desce jsou dvě novinky, jež jsem složil přímo pro ni. Jde o Kouzelnou noc a Adama a Evu, kterou zpívám s Heidi Janků.

Nejstarší písnička je z roku 1987. Je to zmiňovaná Slávnosť uprimných slov, která v tom roce vyšla na vánočně pojatém minialbu, které jsem nahrál s Marikou Gombitovou, Jankem Lehotským a Richardem Müllerem. Byl to tehdy náš první vánoční projekt. Nebyla to ale klasická dlouhohrající deska, bylo na ní jen pět písniček.

Je na novém albu původní verze skladby Slávnosť uprímných slov?

Ano, je to originál. Je jen remixovaný a zvukově trochu upravený.

Jak jste tu píseň s Marikou Gombitovou skládali?

Dělali jsme spolu v osmdesátých letech více projektů. Jedním ze zásadních bylo její album Ateliér duše, na který jsem napsal několik písniček a celé je produkoval. Je na něm i duet Mariky s Karlem Gottem nazvaný Neznámy pár.

V té době jsme byli s Marikou často spolu, ať už ve studiu, nebo jsme se navštěvovali. Ta písnička byl vedlejší produkt naší spolupráce. Původně ale s nápadem na vánoční minialbum přišel textař Kamil Peteraj.

Jste s Marikou Gombitovou stále v kontaktu?

Upřímně řečeno, moc ne. Poslední naše spolupráce je spojena s písničkou k filmu Sedmero krkavců z roku 2015. Je to i tím, že už delší dobu žiju v Praze a do Bratislavy jezdím víceméně pracovně nebo za mámou. Příležitostí na setkání s Marikou bohužel není mnoho.

Jak jste vybíral hosty, kteří v písních na vánočním albu zpívají?

Nechal jsem se vést intuicí. Například s Heidi Janků jsme před časem nazpívali duet Ztracený ráj. Myslím, že naše hlasy jdou dohromady, stejně jako generační pohled na tvorbu. Nabídl jsem jí, aby se mnou nazpívala písničku Adam a Eva, ona to přijala a já byl moc rád.

Upřímně řečeno, nemám žádný pracovní kontakt s nějakou mladší českou zpěvačkou. Heidi byla první v pořadí.

V jakém rozpoložení skládáte vánoční písně?

Vždycky mě inspiruje téma, které chci písni dát. V poslední době skládám hudbu z devětadevadesáti procent na hotový text. Ten mi navnadí atmosféru a potom už to jde samo. Z legrace vždycky říkám, že vánoční písnička se udělá tak, že se do normální popové skladby nahrají rolničky. Samozřejmě je to ale nadsázka.

Proč jste vánoční album nevydal dříve?

Už řadu let jsem si o Vánocích říkal, že jsem sice napsal pár vánočních písniček pro své kolegy, ale pro sebe žádnou. Nejdříve jsem si tedy napsal píseň a potom začal přemýšlet o celém albu. V posledních několika letech jsem si vždy na jaře říkal, že je čas začít na albu pracovat. Naplánoval jsem si obvykle nahrávání na léto, ale nakonec do toho přišla jiná práce a z realizace alba sešlo.

Že to vyšlo letos, jde trochu na konto koronaviru. Odpadly koncerty a nebyly festivaly. Já zůstal doma ve studiu a pochopil jsem, že nastala doba pro to, abych desku natočil. Všechno zlé je na něco dobré.

Vše nicméně nasvědčuje tomu, že nebudete moci písně zahrát na koncertech. Ty jsou zrušené a do Vánoc to asi nebude lepší.

Rok dopředu jsem měl naplánované vánoční turné. První koncert měl být 26. listopadu a poslední 22. prosince. Bohužel z něho ze známých důvodů sešlo. A protože se všechny koncerty u nás posouvají o rok, plánujeme už vánoční turné na rok 2021. Doufám, že to dopadne.

Jste zakladatelem skupiny Elán, která ohlásila konec kariéry. V minulosti to ale udělala několikrát, a pokaždé se nakonec objevila na koncertech a vydala i nějaká alba. Existuje nějaký plán na další aktivitu?

Elán momentálně spí. Nedávno jsem hovořil s Jožem Rážem a řešili jsme nabídky ke koncertům, které jsme dostali a které byly i dost zajímavé. Nic jsme ale nedohodli, nic se neděje, není žádný plán.