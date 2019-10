Hudebník G. Love: Je to takové klišé, ale snažím se šířit lásku

Už je hotové a jmenuje se The Juice. Právě jsme vydali první singl Go Crazy. Hostuje v něm americký bluesový zpěvák a kytarista Keb’ Mo’. Mám velkou radost, nahrávali jsme spolu v Nashvillu a byla to velká škola blues i muzikantství obecně. Deska by měla vyjít v lednu následujícího roku.