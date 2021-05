Hudební scéna ožila, chystají se koncerty pod širým nebem

Přestože netušil, jak a kdy bude rozvolňování probíhat, chystal se na ně delší dobu. Snažil se vymýšlet koncepty, aby měl jistotu, že jeho svěřenci budou v době, kdy to bude možné, stát na pódiu.

„Připravili jsme druhý ročník série Hudba na vinici, na které budou kromě mých svěřenců hrát i Mig 21, Tomáš Klus, Jelen a další. Vymysleli jsme i další projekty, které by mohly být v této době pro lidi zajímavé, přišli by na ně a měli z nich radost. Je to například série Hudba na horách, koncerty, které se odehrají v horských prostředích. Stejně tak jsme naplánovali Přehrady fest, na konec července na Vranov a srpen na Seč. Sázíme na menší počet lidí a umístění v atraktivních lokalitách. Hledáme přidané hodnoty,“ dodal Staněk.