Houslista Václav Hudeček: Mám úžasnou ženu a jsem šťastný

Bude to naprosto jedinečný cyklus komorních koncertů v Rudolfi nu, jehož realizátorem a duchovním otcem je vynikající pianista Ivo Kahánek. Půjde o poděkování publiku, které po desetiletí plní koncertní sály. Forma i časy začátků vystoupení se přizpůsobují právě starší generaci. Zatím, do doby znovuotevření koncertního života, budou vystoupení streamována, ale pevně věřím, že brzy se začnou provozovat živě ve své unikátní podobě.

Ti opravdu nejlepší takové tendence nemají a ani to nemají zapotřebí. Dostávají spoustu nabídek z velkých pódií jak doma, tak v zahraničí, na kterých se hraje takzvaná vážná hudba. Proč by tedy měli měnit umění za zábavní průmysl?

Na naši Akademii jezdí studenti ve věku od jedenácti do osmadvaceti let. Vyhrávají většinou děti kolem patnácti a v tomto věku děvčata, vzhledem k známému faktu, že dříve dospívají, bývají vyzrálejší i v hudbě. Kluci se zase rozjedou později. Jim zamilování svědčí a inspiruje je, zatímco u děvčat někdy může být vzplanutí citů dočasným přerušením zájmu o okolní svět.

Vzpomínat na Davida Oistracha na takto malé ploše se dost dobře nedá. Byl to neobyčejně skromný, přející člověk, který pomáhal nejen svým žákům, ale i studentům konkurenčních profesorů. Byl statečný už za Velké vlastenecké války, kdy dvakrát přeletěl frontu do zablokovaného Leningradu a odehrál tam koncerty. A tak bych mohl pokračovat. David byl prostě největší.

Všude, kde jsem hrál, bylo krásně, ale přece jen doma to bylo vždy jiné. Pětapadesát let mně plní sály posluchači, kteří přicházejí již s vnoučaty a někdy jsou to pravnoučata mých prvních příznivců. A to je pocit k nezaplacení a obrovská vděčnost k jejich věrnosti. Přál bych to všem poctivým mladým muzikantům, kteří dnes začínají.