Hodně zdraví, paní Hano, znělo Forem Karlín

Osmaosmdesáté narozeniny oslavila v neděli československá šansonová zpěvačka Hana Hegerová. Již několik let žije v ústraní, na pódia a do nahrávacích studií se už nevrací. Přesto se její den slavil na scéně. V pražském Foru Karlín jí na koncertu Hana Hegerová 88 vzdali hold ti, do jejichž životů tím svým zasáhla, anebo ji mají prostě rádi.