Hitfakers skládají už své písně, ale party pokračuje

Zpěvák Alfons Llupi hrál v polovině nultých let v kapele Albacross. Když skončila, přišla mu na stůl nabídka od kamaráda, jenž si ji objednal na koncert za sedmnácti tisíc korun.

„Byly to pro mě nezanedbatelné peníze. Oslovil jsem tedy kluky, které jsem znal, mezi nimi Ondru a Hynka, a postavili jsme kapelu. Dali jsme pár zkoušek a koncert odehráli. Bylo to první vystoupení Hitfakers,“ konstatoval Llupi.

Pak ale přišla doba, kdy se všichni členové Hitfakers rozešli se svými dívkami. Bylo to v roce 2013, a vzniklo tím dobré podhoubí pro návrat k původním písničkám. Byly hlavně o staré lásce a v roce 2014 z nich kapela sestavila debutové album Countless Days.

„V minulosti jsme hráli především funk, jenž nám zůstal v krvi. Není to ale styl, kterého bychom se striktně drželi. Nezahrajeme sice jakýkoli žánr, coververze nás však naučily slušně ovládat nástroje,“ vysvětlil Kuchař.

Předloni si uvědomili, že je skládání původních písniček zase baví víc než přehrávání cizích. Pustili se do práce a napsali jich dost na minialbum No Girls And Romantic Boys, jež vydali loni. Je hudebně pestré a je na něm i coververze skladby Wicked Game od Chrise Isaaka.