Hit Fleetwood Mac starý 43 let boduje v hitparádě díky TikToku

„Je to fascinující. Není to poprvé, co TikTok vytáhl archivní hit zpátky do různých hitparád Billboard... ale nikdy nešlo o tak starou píseň a návrat tak vysoko do Hot 100,” uvedla jedna z pracovnic magazínu Billboard Tatiana Cirisanová. Skladba Dreams v týdnu končícím 8. říjnem na streamovacích platformách nasbírala přes 13 milionů přehrání a výsledkem je nejlepší zápis Fleetwood Mac v žebříčku Hot 100 za více než 30 let.