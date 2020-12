Herečka Lenka Vlasáková: Naučila jsem se žít jako žena v domácnosti

Ano, počítaly jsme spolu, že už od té doby uběhlo deset let. Pro nás je to krásné setkání, protože si můžeme zahrát ten samý vztah. Akorát máme trošičku jiný charakter.

Drsná bych úplně neřekla. Pro mě jde o naprosto jinou zkušenost. Nikdy jsem nebyla závislá na financích partnera nebo manžela a teď jsem se stala, protože příjmy odpadly. Za duben, květen, červen jsem měla nulu, takže žil člověk ze zásob. Ale mělo to jinou dimenzi: naučila jsem se žít jako žena v domácnosti. Náš vztah se tím trošičku proměnil. Nepřišlo mi to tak úplně špatný.

Moc hezky. Vždycky se sešla celá rodina, sourozenci mého tatínka, kteří neměli děti, dědeček a babička. Přijeli na Štědrý den už odpoledne k nám do pražských Střešovic, slavilo se i se zpíváním koled, společně večeřelo. Myslím si, že to pro moji maminku znamenalo velký stres, vlastně všechno chystala ona sama. Zpětně mi dochází, že z toho musela být úplně vyřízená.

My už jsme jiná generace, nepotřebujeme mít před Vánocemi vymyté šuplíky. Jednou se mi stalo, v době, kdy Sofince byly asi tři roky a já už měla naklizený byt, že v kuchyni tři dny před Vánocemi praskly stoupačky. Přijeli zedníci, všechno rozkopali, načež na Štědrý den praskly v koupelně. Tehdy jsem si řekla, že na to prdím. Moje měsíční práce přišla vniveč. Naklizený byt není důležitý a my nemusíme být tak uštvaní!