Herečka Alena Doláková: Sama sobě jsem byla diktátorem

Sloupky jsem psala v ichformě, objevoval se v nich můj sarkasmus a ironie. Potom mi došlo, jak si všichni myslí, že jsem drsná, což mi nebylo vždycky příjemné. Šlo spíš o nadsazené alter ego, odvážnější než já sama. Když mi dalo nakladatelství Motto možnost napsat knihu, řekla jsem si, že to bude o fiktivní postavě, které vtisknu své příběhy.

Vycházím z dětství, z toho, jak jsem vnímala Velikonoce. Výchovu v duchu, abych byla hodná holka, spíš ze strany babiček, tetiček, jsem vložila do úst mámy. Je to o pocitech, nedržím se faktů.

Byt jsem tam měla rok a sedm měsíců, poté následovaly návraty, kdy jsem žila u kamarádů a chodila na castingy. Hodnotím ho jako nejlepší rozhodnutí a doporučuji mladým lidem, aby zkusili rok dva někde bydlet, začít znovu a podívat se na sebe z jiné perspektivy. A pak si vážit toho, co mají doma… (smích) Poznat jiné kultury, vzít si z nich to nejlepší. Miluju americký optimismus a jejich rozmáchlost!

Jde o jejich zvyk. Často jsem v něm spatřovala faleš a pózu. Pro práci mi to ovšem vyhovovalo, mám radši jemnou podporu než řvaní. Ale u nás jsem to vlastně nezažila jinak, možná víc přirozeněji, ne s křečovitým úsměvem jako v Americe.

Hrála jsem v jejich seriálech Soumrak templářů (Knightfall), ve Whiskey Cavalier, Haunted, v britském filmu Interlude in Prague.

Vždycky. Paradoxně přes castingovou režisérku z Prahy. V seriálech či filmech nešlo o velké role. Ve filmovém průmyslu působím pět šest let, na rozdíl od hereček, které začaly točit v patnácti. Věnovala jsem se divadlu, tancovala, až role v pohádce Tři bratři a v americkém seriálu mě inspirovala k cestě do zahraničí.

Začalo mě bavit autorství při psaní sloupků. Brala jsem si na paškál stereotyp, že nás považují za Rusy. Taky jsem se točila na videa jako ruská prostitutka, dělala si srandu z jejich kultury a mohla tak říkat věci, které si oni nedovolí. Kamarádka mi radila, že bych byla nejlepší ve stand upu. Spojila mě s producentem, který ocenil schopnost improvizovat. Po třech týdnech jsem dělala stand up v klubech. Jak jsem nikoho neznala, vůbec jsem se nebála. Stand up v češtině jsem začala až v roce 2019 a rok trvalo, než jsem se to odvážila zveřejnit na YouTube.