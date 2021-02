Herec Václav Vašák: Stal se ze mě otužilec samotář

Po absolvování učebního oboru a odmaturování jsem se rozhodl jít do Brna a studovat na jazykové škole angličtinu. Jednoho dne jsem se ocitnul v baru na Janáčkově akademii múzických umění, a to prostředí i lidé mně tak učarovali, že jsem si později dal přihlášku a na JAMU mě přijali. Bylo to spontánní, neplánované.