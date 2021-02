Hejma si dal Dáreček, sólo album k sedmdesátinám

„Vždycky jsem měl slabost pro písničkovou tvorbu šedesátých let, kde se právě všechny tyhle žánry spojujou. Hledal jsem parťáky, kteří by to se mnou dali dohromady, a tak vzniklo příležitostné sdružení pro klubové koncerty, a nakonec tohle album. Něco jako Traveling Wilburys,“ tvrdí sedmdesátiletý Hejma o desce, kterou nahrál s Kateřinou Pelíškovou z kapely Gaia Mesiah a s mladým písničkářem Jiřím „Nick“ Trpákem.