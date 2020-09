GLOSA: Nová kniha Milana Kundery. Je co slavit?

Co tím chtěl básník říci? Nehledejme odpověď. Byla by bezvýznamná. Kundera ani nechce, abychom odpověď hledali. Nemá rád, když si hrajeme na detektivy. A kdo by se oháněl znalostmi našprtanými z odborné literatury, sklidil by výsměch. Kundera je totiž škodolibý jako čertí klučina Marbulínek, který nehodlá konat dobro ani zlo.