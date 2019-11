GLOSA: Koncert Vojtěcha Dyka, big bandu a filharmoniků začal až po pauze

O jejich kvalitách netřeba pochybovat. Dyk je zpěvák, který má nezanedbatelný hlasový rozsah, příjemnou barvu přednesu, intonační jistotu, hravost i vystupování. B-Side Band, s nímž se spojil před deseti lety a pražský koncert byl první ze tří, na kterých výročí slavili, umí rozehrát skladby do divoka, stejně tak je sametově hladit a za zpívajícím Dykem jen tak nenásilně povzbuzovat. A Janáčkova filharmonie pod vedením Pavla Kučery opět vyšla ze své komfortní zóny klasické hudby a spojením s jiným hudebním světem navázala na to, s čím už má zkušenost a co slušně ovládá.