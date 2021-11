Freddie Mercury zemřel před třiceti lety, ale jeho popularita odolává času

Od desky Sheer Heart Attack (1974) se situace postupně měnila. Na deskách A Night at the Opera (1975) a A Day at the Races (1976) Queen vybrousili styl k dokonalosti, nebyli už jen výstředními divochy. Desky byly melodicky a pěvecky geniální, zvuk promyšlený, komplexní a moderní. Freddie nabízel experimentální, ale přitom líbivé písně, zkrátka dokonalý pop.

Přesto se podařilo nahrát fantastické desky A Kind of Magic (1986), The Miracle (1989) a Innuendo (1991). I když komerčně byl králem pop music Michael Jackson, přínos Mercuryho je srovnatelný. Vždyť napsal Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions nebo Don't Stop Me Now.