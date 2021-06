Freddie Mercury jako fousatý metalák. Foo Fighters hrají Queen

Vystoupení proběhlo v Canyon Club nedaleko Los Angeles. Jde o čistě neoficiální záznam z koncertu a neznamená to, že by Foo Fighters měnili svůj styl. Nápad hrát Queen původně skupině připadal jako nesmysl. Frontman Dave Grohl pak došel k názoru, že by to možná šlo, ale sám se zpěvu neujal. Sedl za bicí.