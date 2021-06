Budova Nové scény Národního divadla (ND) z přelomu 70. a 80. let 20. století se stala kulturní památkou. Divadlo ji plánuje rekonstruovat. Začít by se mělo příští rok a dokončení se plánuje v roce 2024. Rekonstrukce vyjde na 700 milionů korun. Budova je významným představitelem československé brutalistní architektury.