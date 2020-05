Filmoví Oscaři v ohrožení

Prezident akademie David Rubin magazínu sdělil: „Nikdo momentálně neví, jak se bude situace vyvíjet. My víme, že chceme oslavovat film, ale nevíme přesně, jakou podobu to bude mít.“

Zatím není jasné, zda by další odklad termínu slavnostního vyhlášení měl nějaký dopad na kvalifikační pravidla. Momentálně stále platí, že filmy, které se chtějí ucházet o příští Oscary, musí být oficiálně uvedeny do kin do 31. prosince.