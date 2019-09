Filmová sezona začína dramatem Nabarvené ptáče

Černobílou adaptaci světového bestselleru Jerzyho Kosinskeho Nabarvené ptáče chystal Marhoul deset let a podařilo se mu do luxusního mezinárodního obsazení získat herce, jako jsou Stellan Skarsgard, Harvey Keitel či Udo Kier. Ale Petra Kotlára, představitele malého chlapce, který během 2. světové války sám putuje po polském a ukrajinském venkově a prochází mnoha utrpeními, našel v Česku.

„Výborný dokument o Jiřím Bělohlávkovi nás nechává nahlédnout do kuchyně jeho tvůrčího procesu, filozofie a přístupu nejen k hudbě, ale i životu. Dokumentarista Roman Vávra se snaží dostat pod kůži tomuto výjimečnému člověku a jedinečnému umělci a daří se mu to, neboť na to jde přes muziku, a to je jediná možná cesta,“ říká o filmu Michaela Hubálková ze společnosti Aerofilms.