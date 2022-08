Festiwall poctí Radima Hladíka, přivítá Chrise Bucka, Panzerballett, Lari Basilio a další

Pocty Radimu Hladíkovi se zúčastní kapely Blue Effect, Matadors či big band Kyx Orchestra a řada hostů. Chris Buck, jenž získal v roce 2019 ocenění Nejlepší nový kytarista na světě, přiveze svou novou kapelu Cardinal Black. Poté, co v květnu 2021 vydali debutový singl Tell Me How It Feels, trvalo necelých čtyřiadvacet hodin, než skladba sesadila Noela Gallaghera z prvního místa v iTunes Rock Singles Chart.