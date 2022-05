Festival TrutnOFF uvede britské Reef i Ivana Mládka

Vystoupit mají také Sisters of Mercy, The Subways, funkoví Monkey Business a Robert Křesťan s Druhou trávou a Aneta Langerová.

Na programu jsou také alternativní Mucha, Kurtizány z 25. Avenue, legenda pražského undergroundu Garage s Tony Ducháčkem, písničkář Záviš, Hudba Praha, Michal Prokop s Framus Five, Davová psychóza, Vložte kočku, Povodí Ohře nebo Mutanti hledaj východisko.

„Když u nás Reef hráli v roce 1998 poprvé a přijeli jako hvězdy ze staré dobré Anglie, vzpomínám, jak mě z jejich zvuku plandaly plátěné kalhoty, s kterými jsem se tehdy zrovna vrátil z Indie. Byla to silná energie. Od té doby kapela „zhuňáčovatěla“ a jejich hudba je ještě syrovější. V těchto dnech obráží na tour britský ostrov a jejich čerstvě vydaná deska je v žebříčcích na osmém místě. Máme je rádi,“ řekl zakladatel festivalu Martin Geronimo Věchet.

Původní členy Reef Garyho Stringera a Jacka Bessanta doplňují Jesse Wood, který je synem Ronnie Wooda z Rolling Stones, a bubeník Luke Bullen, jenž hrál například v kapelách zpěváka Bryana Ferryho nebo Joe Strummera z punkových The Clash. Na jejich novém albu Shoot Me Your Ace s nimi navíc hostuje i kytarista Andy Taylor z Duran Duran, který je rovněž producentem a spoluautorem desky.