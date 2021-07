Festival Okoř letos nebude, lístky se mohou vracet

„Velice nás to mrzí, ale bohužel stejně jako vloni, také letos jsme nuceni zrušit Open Air Festival Okoř. Ukázalo se, že lidé nemají o festivaly zájem, což se negativně projevilo na předprodeji vstupenek. Náklady na realizaci festivalu jsou však natolik vysoké, že bez rozumného stavu předprodeje si nemůžeme dovolit festival uskutečnit – bylo by to pro nás neúměrné riziko. S ohledem na závazky u všech dodavatelů ani nemůžeme s rozhodnutím čekat do poslední chvíle. Věříme, že příští rok bude ve společnosti panovat lepší, uvolněnější atmosféra, bez výrazných omezení a obav a festival si v roce 2022 společně užijeme naplno,” sdělili pořadatelé.