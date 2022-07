Festival KoresponDance se pohybuje mezi tancem a novým cirkusem

To je velice zajímavá otázka, která přímo souvisí s dramaturgií festivalu. Společně s uměleckým ředitelem KoresponDance Casperem de Vries cestujeme po světě a sledujeme, jakým směrem se ubírá současný tanec, jaké nové trendy se objevují na scéně. Samozřejmě nás zajímá reakce publika na jednotlivá díla a projekty, jaká je odezva diváků na novinky v oblasti pohybového umění. Oba se pohybujeme v naší branži už mnoho let a naše dlouholeté zkušenosti nám pomáhají porozumět tomu, odkud nové trendy přicházejí, kde jsou jejich kořeny, jaká je jejich podstata a co vlastně znamenají.