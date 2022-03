Eva mi dala přátelství. Jiří Bartoška vzpomíná na Evu Zaoralovou

Velkou vzdělanost, kterou ale rozhodně nestavěla na odiv. Italský a francouzský film byl její doménou, ale vzdělaná byla všeobecně. Měla před námi všemi náskok, protože už předtím jezdila do porot a jako novinářka na festivaly. O filmu věděla strašně moc. Byla vlastně v celé partě jediná profesionálka. Člověk to z ní cítil – a byl jí oddán. A dala práci ve festivalu řád. My jsme dávali nadšení, o mnoho víc jsme tehdy neměli, ale ona řád a serióznost. To se dobře spojilo.