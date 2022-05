Eurovizi pravděpodobně vyhraje Ukrajina, spekulují média

Ukrajinský zástupce v soutěži, Kalush Orchestra, míří do finále s obrovskou mezinárodní podporou. Během semifinále v Turíně se folk-rapová skupina mávající ukrajinskou vlajkou dočkala bouřlivých ovací. Někteří lidé i plakali.

V rozhovoru pro BBC uvedl, že vítězství by znamenalo vzkaz, že lidé podporují obléhané obyvatele země a také asi 12 milionů válečných uprchlíků.

„Pro naši zemi je tak důležité zaznamenat vítězství všemi způsoby. Jestli vyhrajeme, bude to další příležitost ukázat Ukrajinu světu, připomenout lidem Ukrajinu a zvýšit morálku v celé zemi.”

Český zástupce v Eurovision Song Contest, trio We Are Domi vedené Dominikou Haškovou s písní Lights Off, ještě nemá zajištěnou ani účast ve finále. Rozhodne se až ve čtvrtek.