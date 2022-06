Eros Ramazzotti přijede v březnu 2023

Ramazzotti dokončil své patnácté studiové album Battito Infinito a vyráží si ním na rozsáhlé turné, které potrvá od září 2022 do května 2023. Jako první vydal singl Ama.

Italský romantický zpěvák má za sebou již 35 let kariéry a prodal miliony alb.

Od 10. do 19. 6. 2022 bude možné album zakoupit v předprodeji na www.ramazzotti.com. Vstupenky na koncert v České republice budou v prodeji pro veřejnost od 23. června 2022 od 10:00 v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Fanoušci, kteří si předobjednají album v termínu od 10. do 19. 6. 2022, obdrží 20. 6. 2022 unikátní kód na přednostní nákup vstupenky od 21. do 23. 6. 2022.