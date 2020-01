Elis Mraz a Čis T jdou spolu do boje o Eurovizi: Dohromady nás svedla náhoda

Čis T: Českou scénu moc nesleduju, ale v minulosti jsem se seznámil se zpěvákem Martinem Císarem a ten s Elis spolupracoval. Povídal mi o ní a já ji začal sledovat. Líbilo se mi, co dělá. A potom přišel Mad Skill se svým projektem, jehož součástí byl její zpěv. Když mi loni zavolala kvůli spolupráci na své písni, udělalo mi to radost.

Mraz: Určitě. Až ji uslyšíte, tak to pochopíte. Je to píseň, při které se cítím opravdu sama sebou. Vnímám ji i jako takový začátek nového hudebního období. Doufám, že i kdyby v národním kole nevyhrála, najde si své posluchače, které bude bavit i po soutěži.

Mraz: Kdo mě zná, bude mi i tentokrát rozumět. Veselost a hravost byly v mých písních pokaždé, ať šlo o jakýkoliv hudební styl. Některé posluchače to možná překvapí, obecně si ale myslím, že to nebude až tak nečekané.

Čis T: Musím přiznat, že jsem se o tuto soutěž až do loňského roku nezajímal a u nás se o ní v posledních letech moc nemluví. Mně osobně to tolik nevadí, ale slovenští zpěváci a kapely, kteří by chtěli svou kvalitu představit i v zahraničí, by tu šanci mít měli.