Edgar Allan Poe fascinoval Kupku i Švankmajera

Zároveň působí i jako originální pozvánka do stálé expozice s názvem Umění dlouhého století. „Snažíme se ukázat, že devatenácté století není umělecky uzavřené období a že i dnes na tuto dobu umělci reagují,“ vysvětluje autor výstavy Otto M. Urban, proč Národní galerie nedávno vyčlenila ve čtvrtém poschodí vedle nově koncipované stálé expozice také prostor pro krátkodobé výstavy.

Ve čtvrtém patře prosvětleného funkcionalistického paláce se Urbanovi povedlo společně s kurátorkou výstavy Veronikou Hulíkovou vytvořit před vstupem do stálé expozice jakýsi magicky potemnělý kabinet, až přeplněný obrazy, kresbami a plastikami, ale také literárními ukázkami, od ilustrací po komiks.

Už krátce po spisovatelově smrti v roce 1849 začaly být jeho texty překládány do francouzštiny a poté i dalších jazyků. První povídka v češtině vyšla už v roce 1853 v týdeníku Lumír, nicméně do výtvarného umění se jeho tvorba začala promítat až na sklonku století.

Zaujal například Edouarda Maneta nebo Odilona Redona. Pokud jde o české prostředí, první skutečně doloženou inspirací jsou práce z počátku dvacátého století, a to od Františka Kupky. Brzy potom si Poeova díla všiml i Josef Váchal, na české prostředí měl vazby i Alfred Kubin.

Poe je dnes vnímán jako zakladatel literárních žánrů a jeho hororová či detektivní povídka si získávala během dvacátého století stále větší oblibu, a to také díky kinematografii. „Pravděpodobně není mnoho autorů, jejichž dílo by bylo tak často zfilmováno, jako je to právě v případě Poea,“ podotýká Urban, jemuž se pro výstavu podařilo získat i dvě ukázky z filmů Jana Švankmajera. Kromě snímku Šílení z roku 2005 na motivy Švankmajerových povídek natočil oceňovaný český filmař už v osmdesátých letech i Zánik domu Usherů a Kyvadlo, jáma a naděje.