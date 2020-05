Dramatický příběh svatobořických dětí

Audioknížka vychází ve dnech, kdy se před pětasedmdesáti lety uzavřel příběh, který vešel do naší novodobé historie jako příběh svatobořických dětí. Na podzim roku 1942 bylo v pražském zámečku Jenerálka postupně internováno šestačtyřicet dětí ve věku od 2 do 16 let. Jejich rodiče byli příslušníky odboje, případně širšího okruhu osob zapojených do atentátu na Heydricha.