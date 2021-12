Drake stáhl své nominace na Grammy

Drake byl nominován v kategorii Nejlepší rapové album (Certified Lover Boy) a Nejlepší rapový výkon (Way 2 Sexy - featuring Future and Young Thug). Nominace na Grammy nevznikají automaticky, někdo je musí iniciovat (většinou umělec nebo jeho vydavatel). Pokud umělec o cenu usilovat nechce, nemusí se přihlásit a pak mu nemůže být udělena.

Zahraniční tisk se pozastavuje nad tím, že se někdo přihlásí a pak na poslední chvíli svou nominaci stáhne. Je to krajně neobvyklé. Do největších kategorií (album roku, píseň roku) se Drake nepřihlásil.

Kanadský popový zpěvák The Weeknd se v roce 2020 rozčiloval, že nedostal ani jednu nominaci. Akademii pak obvinil z korupce.

Grammy budou udílet v Los Angeles 31. ledna 2022. Nejvíc nominací (11) získal jazzový hudebník Jon Batiste. Po osmi nominacích mají Justin Bieber a zpěvačky Doja Cat a H.E.R. Po sedmi mají zpěvačky Billie Eilish a Olivia Rodrigová. Dvě nominace dostal skladatel Vince Mendoza za album Freedom Over Everything, které vzniklo ve spolupráci s Českým národním symfonickým orchestrem.