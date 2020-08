Dobrodružný román Když se kruh uzavřel má dynamiku a tah

Sex, drogy, rokenrol, ale i mezinárodní narkomafie, korupce pronikající do nejvyšších pater policie a tuzemské politiky, zhýralý svět showbyznysu a k tomu dramatické okamžiky boje člověka s úklady vysokohorské přírody. To všechno se vejde do románu Kamila Pešťáka Když se kruh uzavřel, který právě vyšel i ve své audioknižní podobě.