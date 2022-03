Do Prahy míří američtí Primus

Během dekády vydali velmi úspěšné desky Frizzle Fry (1990), Sailing the Seas of Cheese (1991), Pork Soda (1993), Tales from the Punchbowl (1995), Brown Album (1997) a Antipop (1999). Začali hrát na po celém světě a vystupovali také společně s U2, Tool, Jane's Addiction, Public Enemy nebo Rush.