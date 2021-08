Dirigent Tomáš Netopil o Letní hudební akademii v Kroměříži: Je to moje droga i srdeční záležitost

On bohužel de facto nevznikl, protože do realizace projektu loni vstoupil covid a protiepidemiologická opatření, které zabránily tomu, aby se orchestr dal v Kroměříži vůbec dohromady. Takže loňský program pro Dvořákovu Prahu se studoval až v Praze.

Letos, jak doufám, vystoupíme už v Kroměříži na závěrečném koncertu Letní hudební akademie Kroměříž, a to 19. srpna.

Kromě Adama to letos v Kroměříži bude i Monika Woźniak z Polska, jež se jako vynikající cembalistka představí v Bachově Koncertu pro cembalo na barokním koncertu, na němž vystoupí i česká mezzosopranistka Bella Adamova, naše další laureátka a vítězka Schumannovy písňové soutěže v Německu.

A na úvodním koncertu zahraje i houslista Roman Červinka, čtvrtý laureát. Pro mladé umělce je to velká motivace. Snažíme se jim celoročně pomoci a nabízet je jako sólisty i našim předním orchestrům.

Pro mě je celá Letní akademie velký adrenalin, droga, ale i srdeční záležitost. Velmi mě to baví a jsem rád, že nabízíme spolu s ostatními lektory jak studentům, tak milovníkům hudby, místním i těm, kteří do Kroměříže přijedou, pestrý a kvalitní hudební i edukativní program. Kroměřížská hudbymilovná veřejnost vnímá naši snahu velmi vstřícně.

Kroměříž je pro hudbu stvořená. Stačí se podívat na kostel sv. Mořice, Arcibiskupský zámek nebo Konzervatoř, kde všude jsou uloženy bohaté hudební archivy, odkaz tam působících velkých barokních skladatelských osobností, jakými byli Heinrich Ignaz Biber, Pavel Josef Vejvanovský, Johann Heinrich Schmelzer a další. Je na co navazovat.

Jsou to přednášky a besedy s řadou zajímavých osobností. Dílo i osobnost skladatele Leoše Janáčka představí letos muzikolog Jiří Zahrádka. Stěžejní akcí bude debata na téma budoucnost kultury. Moderovat ji bude bývalý ministr kultury Ilja Šmíd a zúčastní se jí Barbara Maria Willi, Ivo Kahánek, psychiatr Cyril Höschl, generální ředitel České filharmonie David Mareček, ředitel ostravské filharmonie Jan Žemla i má maličkost.

Časté návraty k houslím, s nimiž trávím život od šesti let, jsou pro mě vždy hudební očistou, cestou k základnímu zdroji. Jako houslista přemýšlím o hudbě trochu jinak než jako dirigent, a je to tedy nesmírně obohacující i pro mou hlavní profesi.

Náročné to je, ale rodina už je do aktivit Letní hudební akademie natolik zapojena, že nám to vlastně splývá. Starší dcera se účastní kurzů ve třídě Ivo Kahánka a manželka je součástí organizačního týmu, takže se jako rodina potkáváme i v rámci programu.