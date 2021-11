Dirigent Martin Šanda: Orchestr nesmí být jen křoví

Ano, měl. Jako houslista jsem byl členem orchestrů, s nimiž jsem jezdíval vystupovat do zahraničí. Tam jsem viděl, co na diváky funguje. Například koncerty muzikálových nebo filmových melodií či různá stylová spojení. V tom jsem viděl cestu.

Byly, hlavně pokud šlo o finance. Nikdy jsem nebral žádné dotace, takže co jsem si nevydělal, to jsem neměl. Všechny peníze jsem dával do firmy, aby se mohla rozšířit a fungovat. Později jsem totiž založil i Bohemian Music Agency, která se o orchestr stará.

Jsem její jediný společník, veškerá odpovědnost leží na mně. Mám ale současně to, po čem jsem toužil. Svobodu. Sám si určím, co chci dělat. Vymýšlím projekty, které nás uživí. Někdy si mohu dovolit i projekty, které jsou zajímavé po stránce umělecké, ale ne komerční. Rád například spojuji klasiku s popem, rockem, jazzem a dalšími žánry.

Rád vzpomínám na to, jak se členové skupiny Kiss proměnili ve chvíli, kdy vlezli na pódium. V šatně, kterou jsme měli vedle nich, byli distingovaní pánové. Potom ale začal koncert, a to už byli divocí rockeři.

Je to trend, to zcela určitě. Můj názor ale je, že hudba je jenom jedna. Ať je to klasika, jazz, nebo rock, pořád jsou to ty samé tóny. Hudba se vyvíjela a podle mě je přirozené a logické ji propojovat bez ohledu na to, do které doby daný žánr patří.