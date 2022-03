Dějinami světa se psem po boku

Nemusíte ani patřit do velké rodiny oddaných pejskařů, aby vás potěšila a pobavila, do značné míry i poučila právě vydaná audiokniha Dějiny světa v 50 psech. Zjevnou pravdou zůstává, že její autorka, americká spisovatelka Mackenzi Lee, stoprocentní, a navíc přiznanou pejskařkou je. To ovšem v ničem nesnižuje výpovědní a informační hodnotu její jinak velmi zábavně vyprávěné knihy.